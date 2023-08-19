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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:40
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

        Barış Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

        İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrama ihtimali olan yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yürütüyor.

        Öte yandan, yangın nedeniyle çevredeki bazı çam ağaçları zarar gördü.

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