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        Kocaeli'de devrilen otomobildeki karı koca ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 22:45
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        Kocaeli'de devrilen otomobildeki karı koca ağır yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

        Müfit B. idaresindeki 34 DCD 635 plakalı otomobil, Safalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Müfit B. ile eşi Nuriye B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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