Cam atıklar ustasının elinde takı ve süs eşyasına dönüşüyor

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısı Ahmet Karaahmetoğlu, atık camları süs eşyasına ve takıya dönüştürüyor.

İstanbul'da 9 yaşında tanıştığı cam sanatıyla 45 yıldır geçimini sağlayan 54 yaşındaki Karaahmetoğlu, bir süre öncesine kadar yurt dışından getirttiği camlardan çok sayıda takı ve süs eşyası üretti.

Sonraki yıllarda artan maliyetlerin de etkisiyle çalışmalarını atık camlarla sürdürmeye karar veren Karaahmetoğlu, farklı ebat ve renklerde elde ettiği atık şişe camları işleyerek takı ve süs eşyası yapıyor.

Yıllardır ulusal ve uluslararası birçok festival ve sergiye katılarak Türkiye'yi temsil eden Karaahmetoğlu'nun, doğadan topladığı atık camları Başiskele ilçesinde bir turistik tesisteki 6 metrekarelik dükkanında 1200 derece ısıda işleyerek yaptığı kolye, küpe, yüzük ve süs eşyaları beğeni topluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2012 yılında "Geleneksel Türk El Sanatı Sanatkarı Belgesi" verilen Karaahmetoğlu, cam sanatını geleceğe taşımak istiyor.

- "Ürünleri tek tek elde yapıyoruz"

Ahmet Karaahmetoğlu, AA muhabirine, çocukluğunda tanıştığı cam sanatını 22 yaşında kurduğu atölyesinde devam ettirdiğini söyledi.

İşini severek yaptığını dile getiren Karaahmetoğlu, "Bu sanatı ileriye taşımak için elimizden gelen bütün mücadeleleri veriyoruz." dedi.

Karaahmetoğlu, yurt içi ve yurt dışındaki etkinlik ve fuarlara katılarak cam sanatının tanıtımına katkıda bulunduğunu aktararak, çeşitli kurum ve kuruluşlarda da bu sanatın öğrenilmesi için eğitimler verdiğini kaydetti.

Cam ürünlerin kalıplarla yapıldığının düşünüldüğünü belirten Karaahmetoğlu, "Ancak biz bunları tek tek elde yapıyoruz. Bunları yaparken de bir makine gibi el alışkanlığımızdan dolayı seri üretim yapabiliyoruz. Yapmış olduğumuz bir ürünü binlerce üretebiliyoruz. Bunları ticari anlamda turistik şehirlere gönderiyoruz." diye konuştu.

Karaahmetoğlu, camın doğal ve saf olduğunu, bundan dolayı da insan sağlığına zararlı madde içermediğini vurgulayarak, insanların ilgi alanlarına göre camdan süs eşyaları yapabildiğini ifade etti.

Karaahmetoğlu, atıkların geri dönüşümünün önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Günümüzde insanlar bu cam atıkları denizlerden tutun sokaklara kadar her yere gelişigüzel atıyorlar. Bunlar insanlara da çevreye de zarar veriyor. Bunları yapmayalım. O insanlar aslında denize şişe değil, para atıyorlar. Bunun bilincinde değiller. İnsanlar cam sanatını deneyimli, kaliteli ustalardan öğrensinler. Alsın o şişeyi denize atmasın da işte böyle işleyip para kazansın. İnanın ki denizlerimiz de çevremiz de temiz kalır."

Atık camları sanata dönüştürmek için 20 yıldır çaba harcadığını dile getiren Karaahmetoğlu, "Amacımız halkımıza ve çevremizdeki insanlara camlardan nasıl gelir elde edilebileceğini göstermek. Bu sanatın öğrenilip nasıl ileriye doğru taşınabileceğini göstermek." dedi.

Karaahmetoğlu, cam sanatına emek veren sanatçılardan bazılarının hayatını kaybettiğine değinerek, sanatın ayakta kalması için el birliğiyle çalışmalar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.