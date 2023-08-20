Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        "Can dost"lara şifa dağıtılan merkezde çocuklara da hayvan sevgisi aşılanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Can dost"lara şifa dağıtılan merkezde çocuklara da hayvan sevgisi aşılanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediyenin Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinde sahipsiz hayvanlar tedavi edilirken, çocuklar da eğitim faaliyetleriyle hayvanlarla ilgili bilgilendiriliyor.

        Pelitli mevkisinde 2 dönüm alana kurulan merkez, geçen yıl haziran ayında faaliyete geçti.

        Bünyesinde ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, geçici bakımevi ve oyun parkı bulunan merkezde tedavi edilen sahipsiz hayvanlar, rehabilitasyon sürecinin ardından ya doğal ortamına bırakılıyor ya da sahiplendiriliyor.

        4 veteriner hekim ve 22 personelin görev yaptığı merkezde, bir yılda yaklaşık 9 bin sahipsiz hayvana sağlık hizmeti verildi, 148'i yeni yuvalarına kavuşturuldu.

        Ayrıca merkezde öğrencilere yönelik de zoonoz (hayvandan insana bulaşan) hastalıklar, hijyen ve veterinerlik mesleğiyle ilgili yıl boyunca eğitimler düzenleniyor.

        - Sahipsiz hayvanlara 7/24 esasına göre hizmet veriliyor

        Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Zahit Sarı, AA muhabirine, acil durum müdahale araçları da bulunan tam donanımlı merkezde sahipsiz hayvanlara 7/24 esasına göre sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

        Sarı, tedavi ettikleri hayvanları tamamen iyileşinceye kadar merkezde misafir ettiklerini, ardından ya doğal ortamlarına bıraktıklarını ya da sahiplendirdiklerini anlatarak, "Ayrıca 4 sokak hayvanları refah mobil aracımız var. Bu araçlar sokakta kısırlaştırma yaşına gelmiş hayvanlarımızı alır, merkezimize getirir. Bu hayvanların işaretlemesi yapılır ve çip takılır. Daha sonra kuduz aşısı, iç ve dış parazit tedavileri yapılır, ardından buradaki bakımı bittikten sonra geldiği bölgeye geri götürülür." diye konuştu.

        İnsanların hayvan sahiplenmesini de teşvik etmeye çalıştıklarını belirten Sarı, şartların sağlanması durumunda can dostları yeni yuvalarına uğurladıklarını kaydetti.

        Sarı, merkezde çalışanların özveriyle görev yaptığını dile getirerek, "Sokakta yardıma muhtaç hayvan sayısı çok fazla. Ekiplerimizin onları sağlıklarına kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor." dedi.

        Hayvanların hayatlarına dokunabilmenin önemine değinen Sarı, bunu yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Sarı, hayvan sahiplenmenin ciddi bir sorumluluk gerektiğine de işaret ederek, hayvanseverlerden bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        İspanya'da yangınla mücadele: Binlere kişiye tahliye!
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Hasta yakınlarının darp ettiği doktor ağır yaralandı
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Cam atıklar ustasının elinde takı ve süs eşyasına dönüşüyor
        Cam atıklar ustasının elinde takı ve süs eşyasına dönüşüyor
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü
        Kocaeli'de devrilen otomobildeki karı koca ağır yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobildeki karı koca ağır yaralandı
        Kocaelispor, Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Kocaelispor, Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Kocaeli'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürü...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürü...