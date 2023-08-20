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        Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 14:30
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        Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir tersanedeki yatta çıkan yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Sepetlipınar Mahallesi'ndeki tersanede bir yatın yalıtım malzemeleri bulunan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlere müdahale eden işçiler, yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye haber verdi.

        Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 3 işçi 112 Acil Servis ekiplerince, 7 işçi de şirketin aracıyla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Tedavileri süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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