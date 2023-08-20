Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de yapılan uygulamada 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de yapılan uygulamada 4 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalanan 4 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gebze ilçesinde yaptığı uygulamalarda 3 bin 253 kişi kontrol edildi.

        Yoklama kaçağı olduğu anlaşılan 10 kişi ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda ise 104,44 gram narkotik madde ele geçirildi.

        Uygulamada 127 araç sorgulanırken, biri hacizli yakalamalı toplam 8 araca 3 bin 488 lira idari işlem uygulandı.

        Bu arada kontrollerde yasa dışı yollardan yurda girdiği anlaşılan 4 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada!
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli göza...
        Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli göza...
        "Can dost"lara şifa dağıtılan merkezde çocuklara da hayvan sevgisi aşılanıy...
        "Can dost"lara şifa dağıtılan merkezde çocuklara da hayvan sevgisi aşılanıy...
        Cam atıklar ustasının elinde takı ve süs eşyasına dönüşüyor
        Cam atıklar ustasının elinde takı ve süs eşyasına dönüşüyor
        GÜNCELLEME - Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otomobildeki baba ve iki oğ...
        GÜNCELLEME - Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otomobildeki baba ve iki oğ...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü