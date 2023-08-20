Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Gölcük Belediyesi iş birliğiyle Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde düzenlenen yarışlarda 12 ilden 94 at koştu.

        Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı konuşmada, heyecan dolu geçen yarışlarda dereceye giren at sahiplerini ve jokeyleri tebrik ederek, bu geleneksel spora ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Heyecan ve çekişmelerin yaşandığı yarışların sonunda baş kategorisinde birinciliği kazanan Ercan Öden adına yarışan at, altın kemerin sahibi oldu.

        Baş altında at sahiplerinden Derya Dağcan, büyük ortada Halil İbrahim Yılmaz, küçük ortada Mustafa Şenol, destede Ercan Öden, ikili taylarda Şaban Pesel, üçlü taylarda Hüseyin Güder, dörtlü taylarda İsmet Büyükataman, ithal atlar A'da Resul Demir birincilik elde etti.

        Dereceye girenlere kupa ve ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Binadan kopan parçalar kaldırıma döküldü!
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Ziyech'i dünya basınında konuştu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
        Kocaeli'de Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
        Kocaeli'de yapılan uygulamada 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de yapılan uygulamada 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli göza...
        Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli göza...
        "Can dost"lara şifa dağıtılan merkezde çocuklara da hayvan sevgisi aşılanıy...
        "Can dost"lara şifa dağıtılan merkezde çocuklara da hayvan sevgisi aşılanıy...