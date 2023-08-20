Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.
Cebeci Mahallesi'ndeki plajda denize giren kişinin suda çırpındığını gören vatandaşlar Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'nden (KOSKEM) yardım istedi.
Cankurtaranlarca sudan çıkarılan erkek, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Boğulma tehlikesini geçiren kişinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.