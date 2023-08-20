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        Kocaeli'de ağaca çarpan minibüsteki 5'i turist 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 19:52
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        Kocaeli'de ağaca çarpan minibüsteki 5'i turist 6 kişi yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu yaralanan 5'i turist 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi'nde, E.D. idaresindeki 34 BHS 813 plakalı minibüs, refüjü aşıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Suudi Arabistan uyruklu turistler A.A, A.W, A.A, A.N. ile A.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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