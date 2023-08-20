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        Kocaeli'de çarşaflı kadına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 14:04
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        Kocaeli'de çarşaflı kadına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunup hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, savcılık talimatıyla salıverildi.

        "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheli kadın M.D.G'nin ifadesi alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D.G, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Kocaeli'de şehir içi yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunulan görüntülerin dün sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturmada polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli kadın M.D.G'yi (52) gözaltına almıştı.

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