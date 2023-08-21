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        Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:16
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        Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit parçası ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir lahit parçası ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

        Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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