Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çarşaflı kadına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de çarşaflı kadına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunup hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

        "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheli kadın M.D.G'nin ifadesi alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D.G, Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Kocaeli'de şehir içi yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunulan görüntülerin dün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli kadın M.D.G. (52) polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Pile tepkisi
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Maçta ilk düdük geldi!
        Maçta ilk düdük geldi!
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        ABD'den 'Belarus'u terk edin' çağrısı
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        DSÖ Genel Direktörü: İklim değişikliği uzak bir tehdit değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Görüşmeler yeniden başladı!
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Heykelin bronz parçalarını çaldılar
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Dominguez'de Ada'dan rakip!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de cankurtaranlar 546 kişiyi boğulmaktan kurtardı
        Kocaeli'de cankurtaranlar 546 kişiyi boğulmaktan kurtardı
        Kocaeli'de bir ayda 546 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kocaeli'de bir ayda 546 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi
        Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi
        Kocaeli'de ağaca çarpan minibüsteki 5'i turist 6 kişi yaralandı
        Kocaeli'de ağaca çarpan minibüsteki 5'i turist 6 kişi yaralandı
        Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
        Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı