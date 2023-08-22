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        Kocaeli'de otlukta çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:25 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:28
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        Kocaeli'de otlukta çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Uzunçiftlik Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kartepe Belediyesinin iş makinesiyle destek verdiği çalışmada, alevler ağaçlık bölüme sıçramadan kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmasının sürdüğü yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

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