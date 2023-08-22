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        Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:11 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:11
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        Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı yapacak
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        KOCAELİ (AA) - Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı yaparak eğitime destek olacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitime destek sağlamak için ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı gerçekleştirilecek.

        Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılacak yardımda şartları karşılayan ihtiyaç sahibi ailelere başvuru yapılmasının ardından destek verilecek.

        Talebi bulunan aileler, 28 Ağustos'ta belediye binasına giderek başvurularını yapabilecek.

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