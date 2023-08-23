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        Kocaeli Üniversitesi kontenjanları yüzde 101,65 doluluk oranına ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:21 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:21
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        Kocaeli Üniversitesi kontenjanları yüzde 101,65 doluluk oranına ulaştı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 101,65 doluluk oranına ulaşarak en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre programları yüzde 101,65 doluluk oranına ulaşan Kocaeli Üniversitesi'nin en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, lisans doluluk oranının yüzde 100,67 olurken ön lisans doluluk oranının ise yüzde 102,48'e ulaştığı aktarıldı.

        Geçen sene lisans yüzde 98,20, ön lisansın ise yüzde 97,58 doluluk oranında olduğu aktarılan açıklamada, "Geçen yıl yüzde 97,86 genel kontenjan doluluğuna sahip üniversitemiz bu yıl yüzde 101,65 doluluğa ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Her geçen gün yenisi eklenen akademik çalışmalarıyla, güçlü kadrosu ve daha iyi gelecek için çalışıp üretmeyi hedefleyen mottosu ile üniversitemiz, geleceğe ışık tutan gençlerimizi yetiştirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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