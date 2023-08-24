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        Kocaeli'de 149 bin makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:19 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:22
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        Kocaeli'de 149 bin makaron ele geçirildi
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 149 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Gebze ilçesinde bir adreste yapılan aramada, 29 kilogram kıyılmış tütün, 71 bin 200 dolu makaron, 77 bin 800 boş makaron, tütün sarma makinesi ve buna bağlı hava aparatı bulundu.

        Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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