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        Kocaeli'de bir aile, oğullarının boğazını sıktığını iddia ettikleri kadından şikayetçi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:29 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:29
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        Kocaeli'de bir aile, oğullarının boğazını sıktığını iddia ettikleri kadından şikayetçi oldu
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir aile, oğullarının boğazını sıktığını ileri sürdükleri kadından şikayetçi oldu.

        İddiaya göre, Ataevler Mahallesi'ndeki sitede oynayan bir çocuk, G.E'nin boğazını sıktığını ailesine söyledi.

        Bunun üzerine aile, polis merkezine giderek G.E'den şikayetçi oldu. Merkezde ifadesi alınan G.E, daha sonra serbest bırakıldı.

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