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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:05 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:08
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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mevlana Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde seyreden Havva Ç. idaresindeki 41 AOE 970 plakalı motosiklet, İsmail Y'nin kullandığı 34 CIL 598 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu Gizem S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Caddede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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