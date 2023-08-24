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        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 22:40 Güncelleme: 24.08.2023 - 22:45
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        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Selimiye Mahallesi'nde, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 47 DS 794 plakalı tır, karşı yönden gelen M.Ö.M. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücü M.Ö.M. ile A.S. ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Gölcük Necati Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

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