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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:04 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:10
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Başiskele'de 2 iş yerinde yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 850 kutu elektronik sigara tütünü, 1000 puro, 150 elektronik sigara, 100 elektronik sigara likidi, 200 paket sigara ve 100 paket tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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