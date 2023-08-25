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        Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:48 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:27
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        Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Sokak'ta bulunan bir apartmanda oturan 5 kişilik aile, yemeğin ardından rahatsızlandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastanelere kaldırılan Züleyha ve Vedat Matur ile çocukları Yusuf Diyar, Zerrin ve Muhammet Salih'in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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