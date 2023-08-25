Kocaeli'de sahte dövizle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sahte dövizle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde 3 kişinin sahte dolarla dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda R.A, A.E. ve F.S. yakalandı. Operasyonda 114 sahte 50 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin İzmit ve Gölcük ilçelerinde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.