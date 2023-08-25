Kocaeli'de yol kenarındaki ağaçlara çarpan işçi servisindeki 2 kişi yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, midibüsün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İnönü Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde, işçileri taşıyan A.K. idaresindeki 41 P 10243 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.