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        Kocaeli'de yol kenarındaki ağaçlara çarpan işçi servisindeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 21:12 Güncelleme: 25.08.2023 - 21:12
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        Kocaeli'de yol kenarındaki ağaçlara çarpan işçi servisindeki 2 kişi yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, midibüsün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İnönü Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde, işçileri taşıyan A.K. idaresindeki 41 P 10243 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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