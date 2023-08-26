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        Kocaeli'de elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:39
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        Kocaeli'de elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk öldü
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Şanlıurfa'dan, Kandıra ilçesinin Hediyeli Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin kız çocuğu S.A. kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapıldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.A'nın, yaşamını yitirdiğini belirledi.

        S.A'nin cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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