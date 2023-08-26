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        Down sendromlu Burak'ın askeri üniforma hayali gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:48 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:48
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        Down sendromlu Burak'ın askeri üniforma hayali gerçekleşti
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        KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Down sendromlu Burak Karaçam'ı (22), İlçe Jandarma Komutanlığı bir günlük temsili askerlik yaptırarak hayalini kurduğu üniformaya kavuşturdu.

        İnönü Mahallesi'nde yaşayan Burak Karaçam, Down sendromu olduğu için askerlik yaşı geldiğinde çok istediği askerliği yapamamanın üzüntüsünü yaşadı.

        Mahalle sakinlerinden Recep Çetintaş, Burak'ın askerlik hayalini gerçekleştirmek istediğini öğrenince Gebze İlçe Jandarma Komutanlığıyla iletişime geçti. Durumdan haberdar olan İlçe Jandarma Komutanlığı da Burak'ın hayalini gerçekleştirmek için ailesiyle görüştü.

        Hayalini kurduğu kamuflajı giyen Burak, evinin önüne gelen askeri araca binerek İlçe Jandarma Komutanlığına gitti. Bu sırada sokakta toplanan mahalleli Burak'ı yolcu etti.

        Bir gün temsili askerlik yapan Burak, çok istediği askeri üniformaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, görevini yerine getirdi.

        - "Rahatsızlığından dolayı askere gidemediği için üzgündü"

        Burak'ın askerlik hayalini gerçekleştirmesinde yardımcı olan mahalle sakini Recep Çetintaş, AA muhabirine, Burak'ın bir cenaze merasiminde kendilerine asker olmak istediğini dile getirdiğini anlatarak, "Biz de işi ciddiye aldık onun üzüntüsünü gördük. Gebze İlçe Jandarma Karakol Komutanımızdan rica ettik anne ve babadan da izin aldık. Neticede süreci başlattık. Anne ve babasının Burak'ın asker olduğunu görmesi ve kendisinin de bu duyguları tatması için elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

        Down sendromlu bireylerin yanında olduklarını değinen Çetintaş, Burak'ın mahallenin sembolü olduğunu ve onun mutluluğunun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

        Baba Ayhan Karaçam da oğlunun kendilerini duygulandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Her anne baba gibi evlatlarının askere gittiğini görme isteği bizde de vardı ama maalesef Burak'ın durumu belli olduğu için bir şey yapamıyorduk. Mahallemizdeki Recep kardeşimiz bu duruma öncülük etti. Bize de bu güzel duyguları tattırdığı için Recep kardeşime çok teşekkür ederim. Recep kardeşimiz Burak'ın durumu için bir haftadır uğraşıyor. Burak'ın her gün askerlik hayalleriyle yatıp kalkması bize ayrı bir özlem tattırıyordu ama bugün daha çok duygulandırdı."

        Anne Elmas Karaçam ise oğluna ve kendilerine bu duyguyu tattırdıkları için komutanlara teşekkür etti.

        Oğlunun askere gideceği günü hep beklediğini aktaran Karaçam, "Burak için uğraşan Recep kardeşime teşekkür ederim, çok uğraştı. Bizi çok sevindirdi. Allah da onu sevindirsin. Burak'ı çok sevenler var. Burak gibi olanların ailesi, çocuklarını her yere götürsün ve tanıştırsın. Bunlar özel çocuk. Tarifi yok bu çocukların. Hep bugünü bekliyordum, Allah nasip etti. Çok da güzel yakıştı." ifadelerini kullandı.

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