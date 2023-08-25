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        Kocaeli'de silahla öldürülen kadın defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:59 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:59
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        Kocaeli'de silahla öldürülen kadın defnedildi
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen kadın toprağa verildi.

        S.Ş. tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen Yıldız Çınar'ın (36) cenazesi, yakınlarınca Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Köseköy İstasyon Merkez Cami'ne getirildi.

        Yıldız'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'na defnedildi.

        Öte yandan önceki gün de S.Ş. tarafından olayın yaşandığı sokakta rahatsız edilen Çınar'ın, haber verilmesi üzerine olay gelen polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.

        İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde S.Ş'nin silahlı saldırısına uğrayan Yıldız Çınar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Olay yerinden motosikletiyle kaçan şüpheli S.Ş. de ilçedeki bir parkta aynı silahla intihar etmişti.

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