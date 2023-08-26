Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
C.Ö. idaresindeki 41 AFT 995 plakalı otomobil, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kuzey Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
Savrulan otomobil, yan yola geçip yön tabelasına vurarak durabildi.
Kazada sürücü C.Ö. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yoldaki ulaşım aracın çekilmesiyle normale döndü.