Kocaeli'de yeşillik alandaki ağaca çarpan cipin sürücüsü yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cipin girdiği yeşillik alandaki ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
F.Y. idaresindeki 41 FY 022 plakalı cip, henüz belirlenemeyen nedenle Fevzi Çakmak Mahallesi Mesire Sokak'ta yoldan çıkarak yeşillik alana girdi.
Yaklaşık 5 metre sürüklenen araç, ağaca çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.