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        Eski milli futbolcu Sancaklı, Türk takımlarının Avrupa performansını değerlendirdi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:37 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:42
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        Eski milli futbolcu Sancaklı, Türk takımlarının Avrupa performansını değerlendirdi:
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        KOCAELİ (AA) - MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turlarında mücadele eden Türk takımlarının aldığı iyi sonuçların ülke puanına katkı sağladığını söyledi.

        Eski milli futbolcular Sancaklı, Tanju Çolak, Ogün Temizkanoğlu ve Hami Mandıralı, Gebze ilçesinde Türk Standartları Enstitüsü Kampüsü'ndeki halı sahada düzenlenen futbol turnuvası final programına katıldı.

        Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sancaklı, Kocaeli'nin spor şehri olduğunu, her köşesinde spor yapıldığını söyledi.

        İnsanları bir araya getiren, güzel vakit geçirmelerini sağlayan bu tür organizasyonları desteklediğini dile getiren Sancaklı, Türk takımlarının Avrupa'da play-off turlarında güzel sonuçlar aldığını ifade etti.

        Sancaklı, Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt ya da bir tur elemeyle katılmasının daha doğru olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Daha önce alınan kötü sonuçlardan dolayı katılmak için 3 eleme oynuyoruz. Avrupa kupalarında şu an iyi gidiyor ama şu ana kadar oynadığımız rakipler de bizim düzeyimizde değildi. Yine de ülke puanı için önemli. İnşallah takımlarımız hem Şampiyonlar Ligi hem de Konferans Ligi'nde gruplara kalır. Takımlarımız havaya girdi. İnşallah oradan gidebildikleri yere kadar giderler."

        - "Spor yasasının takipçisi olacağız"

        Türkiye'de yeni sezonu şimdiden konuşmanın erken olacağına işaret eden Sancaklı, 10 hafta geçtikten sonra takımların sistemlerinin oturacağı değerlendirmesinde bulundu.

        Sancaklı, Türk sporunun gelişmesi için çıkarılan yasanın uygulanmasıyla ülkedeki tüm branşların gelişim sağlayacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Önerilerimiz var. Geçen sene futbol yasası çıkardık, kulüpler ve federasyon yasası. Onun takipçisi olacağız. Eğer o yasayı istediğimiz gibi uygulayabilirsek hep beraber tabii, sadece birilerinin yapacağı iş değil. Birkaç sene içinde Türk sporu belli bir düzene girecek ve başarılar gelecek. Voleybolda başarımız var. Kızlar, erkekler, gençler... 20 sene önce bir sistem kuruldu. Ondan dolayı başarı geliyor, tesadüfen değil."

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