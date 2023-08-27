Stat: Kocaeli
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kağan Çalışır, Barış Çiçeksoyu
Kocaelispor: Harun Tekin, Oğuz Ceylan (Dk.67 Mehmet Yılmaz), Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar (Dk. 77 Emir Ortakaya), Yusuf Cihat Çelik, Fofana, Cem Ekinci (Dk. 78 Mesut Can Tunalı), Amaral (Dk. 77 Barış Alıcı), Candeias, Tanque (Dk. 90 Atabey Çiçek)
Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir (Dk. 84 Mehmet Yıldız), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Onur Efe (Dk. 77 Caner Baycan), Arda Gezer (Dk. 46 Ali Kızılkuyu), Tolga Ünlü, Paixao
Goller: Dk. 33 Tanque, Dk. 38 Cem Ekinci, Dk.83 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 85 Zeki Yıldırım, Dk. 90+9 Paixao (penaltıdan) (Altay)
Sarı kart: Dk. 90+1 Mesut Can Tunalı (Kocaelispor) Dk. 90+10 İbrahim Öztürk (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 74 Fofana ( Kocaelispor)
KOCAELİ (AA) - Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Kocaelispor sahasında Altay'ı 3-2 yendi.