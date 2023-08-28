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        Kocaelispor-Altay maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:50 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:50
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        Kocaelispor-Altay maçının ardından
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        KOCAELİ (AA) - Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiği Altay'ı 3-2 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, iki haftalık mağlubiyetin ardından sahadan galibiyetle ayrılmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok kritik bir mücadeleden galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

        İki haftalık mağlubiyetin ardından kazanmaktan başka hiçbir sonucun kendilerini mutlu etmeyeceğini dile getiren Sağlam, "Gördük ki oyuncularımız sorumluluk alarak çok iyi bir ilk yarı oynadı. Maçın başında oyunun hakimiyetini ele aldık. Bunu oyuncularımızdan özellikle istemiştim. Çok rahat geçmesi gereken maçı son bölümde işkenceye çevirdik, bu bize hiç yakışmadı. Kazanmak, üç puan almak bizim için önemliydi." diye konuştu.

        Sağlam, ilk devredeki oyundan memnun olduğunu aktararak, "Bunu ilerleyen zamanlarda maçın daha büyük bölümüne yayabilirsek daha iyi olacak. Beraber oynayarak daha iyi olacağız. Birkaç eksiğimizi tamamladığımızda bu takım daha keyif veren, hedefine doğru sağlam adımlarla ilerleyecek, izleyenlere kazanırken de kaybederken de mutlu edecek bir takım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Maçın 74. dakikasında rakibini ısırdığı için kırmızı kart gören Fofana'nın yaptığı hareketten dolayı üzgün olduklarını anlatan Sağlam, "Fofana'nın yaptığı hareketi üzülerek söylüyorum ki hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Kendisiyle konuştuk 'Gençliğime, heyecanıma yenildim.' dedi. Kendince mazeretleri var ama ben hem oyuncum adına hem takımım adına ülke spor kamuoyundan özür diliyorum. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Genç bir oyuncu, o da üzgün. Arkadaşlarından özür diledi." ifadelerini kullandı.

        Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise maça puan ya da puanlar alma hedefiyle çıktıklarını fakat istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

        İkinci yarı istedikleri oyunu oynadıklarını ifade eden Göksu, "İlk yarıda 2-3 oyuncumuz verilen görevleri tam yapamadı. Değişikliklerin ardından bizim oyunumuz düzeldi. Golleri bulduktan sonra, direkten dönen topumuz oldu. Maç beraberlikle de bitebilirdi, puan almak istedik ama alamadık." diye konuştu.

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