Ormanya'da tedavisi tamamlanan 53 leylek göç yoluna katıldı

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönüm alanda kurulu Ormanya'ya yaralı getirilen, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 53 leylek, göç yolculuğunu sürdürdü.

Göçe başlayan leylekler, Avrupa'dan Afrika'ya binlerce kilometrelik mesafe katediyor. Göç döneminin en yoğun olduğu 15 Ağustos-15 Eylül arasında insanlar, uzun bacaklı, beyaz tüylü bu kuş türlerini çevrede görebiliyor.

Kocaeli de leyleklerin göç yolundaki uğrak yerlerinden biri konumunda yer alıyor. Bundan dolayı, Osmanlı döneminde başta leylekler olmak üzere sakat ve yaralı göçmen kuşların bakımı için kurulan Gurabahane-i Laklakan'dan esinlenilerek Ormanya'da "Düşkün Leylekler Evi" oluşturuldu.

Bu yıl Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak getirilen, veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan 93 leylekten 53'ünün rehabilitasyon süreci tamamlandı. Halkalanıp, çiplenen leylekler, göç yoluna katıldı.

- "Engelli leyleklerimizi, ömürlerinin sonuna kadar burada misafir etmeyi amaçlıyoruz"

Ormanya Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, Kocaeli'nin Karadeniz ve Trakya üzerinden göç eden leylekler için önemli bir dinlenme noktası olduğunu söyledi.

Ormanya'da "Düşkün Leylekler Evi"nin Osmanlı döneminde başta leylekler olmak üzere sakat ve yaralı göçmen kuşların bakımı için kurulan Gurabahane-i Laklakan'dan esinlenilerek oluşturulduğunu belirten Nalkıran, 800 metrekare açık, 90 metrekare kapalı alanda leyleklerin misafir edildiğini söyledi.

Burada leyleklerin habitatlarına uygun olarak çim alanda su ve kum havuzlarıyla tünekler yapıldığını ifade eden Nalkıran, şöyle devam etti:

"Göç sırasında yorgun düşen leyleklerimiz, farklı nedenlerle göçte yaralanan ya da göçten erken ayrılmış yavru leylekler için burası bir rehabilitasyon alanı. Rehabilitasyon süreci Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tamamlanan leylekleri bu alana alıyoruz. Kanat antrenmanları ve diğer süreçleri tamamlandıktan sonra leylekler buradan göç yoluna katılıyor. Hepsi bu kadar şanslı olamayabiliyor. Buradaki Düşkün Leylekler Evi'nde engelli kuşlar da var. Buradaki engelli leyleklerimizi, ömürlerinin sonuna kadar burada misafir etmeyi amaçlıyoruz."

- "Leyleklerimizi halkalayıp, çipledikten sonra bu alana yerleştiriyoruz"

Nalkıran, 2022'de 52 leyleğin Ormanya'da misafir edildiğini dile getirerek, bu sene göç döneminin daha yoğun geçtiğini kaydetti.

Ocak ayından bu yana 93 leyleğin Ormanya'ya getirildiğini belirten Nalkıran, "Geliş nedenlerinde daha çok göç yorgunluğu, elektrik çarpması, travmatik yaralar veya yuvadan erken ayrılma gibi nedenler bulunuyordu. Bunların 53'ünün tedavisinde başarıya ulaşarak Düşkün Leylekler Evi'ne yerleştirdik. Buradaki rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra tekrar göçe katılmalarını izledik." ifadesini kullandı.

Nalkıran, leylekleri halkalayıp, çipledikten sonra buradaki alana yerleştirdiklerini belirterek, leyleklerin göç rotalarını da izlemek istediklerini söyledi.

"Düşkün Leylekler Evi"nde Danimarka'dan, Slovenya'dan gelen halkalı leylekler bulunduğunu ifade eden Nalkıran, engelli olan bu leyleklerin ömürlerinin sonuna kadar burada misafir edileceklerini dile getirdi.

Göç döneminde günlük misafir edilen leylek sayısının değişiklik gösterdiğini söyleyen Nalkıran, leyleklerin beslenmek için buraya inip, dinlenip yolculuklarına devam ettiğini belirtti.

Ziyaretçilerin de leylekleri burada görmekten mutlu olduğunu ifade eden Nalkıran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burası leyleklere uygun şekilde düzenlendi. Leyleklerimiz burada mutlu, su havuzları, kum havuzları, tünekleri, hayatlarını idame ettirecekleri materyaller mevcut. Gün içinde burada serbest şekilde yaşayıp keyifli zaman geçiriyorlar. Sadece akşamları onları yırtıcılardan, olumsuz etkenlerden korumak için kapatmış olduğumuz barınakları var."