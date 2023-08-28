Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir köpeğin başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:36 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir köpeğin başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir köpek tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.

        Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Akarca Konutları 1. etapta, sokakta besledikleri köpeği başından tabancayla vurulmuş halde bulan mahalleliler polise haber verdi.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, olayın şüphelisinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        "Genç nüfus tarım alanına girmeli"
        "Genç nüfus tarım alanına girmeli"
        Kız isteme cinayeti!
        Kız isteme cinayeti!
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
        16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
        Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden üreticilere damızlık manda boğası desteği
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden üreticilere damızlık manda boğası desteği
        Ormanya'da tedavisi tamamlanan 53 leylek göç yoluna katıldı
        Ormanya'da tedavisi tamamlanan 53 leylek göç yoluna katıldı
        Düğünde takıda, TIR şoförü damada arkadaşlarından araç lastiği
        Düğünde takıda, TIR şoförü damada arkadaşlarından araç lastiği
        Kocaelispor-Altay maçının ardından
        Kocaelispor-Altay maçının ardından
        Kocaeli'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü