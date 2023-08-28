Kocaeli'de bir köpeğin başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatıldı
Giriş: 28.08.2023 - 15:36 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:36
KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir köpek tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.
Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Akarca Konutları 1. etapta, sokakta besledikleri köpeği başından tabancayla vurulmuş halde bulan mahalleliler polise haber verdi.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, olayın şüphelisinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.