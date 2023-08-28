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        Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:15 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:15
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        Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan firari hükümlü yakalandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, kentte görülen davadan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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