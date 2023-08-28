İzmit Belediyespor, ABD'li basketbolcu Jamie Nicole Nared'i kadrosuna kattı

KOCAELİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor, ABD'li forvet Jamie Nicole Nared'i transfer etti.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarına ve kadrosunu güçlendirmeye devam eden "İzmit'in perileri", son olarak 28 yaşındaki Nared ile anlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nared, yeni sezonda takıma katkı vermek istediğini ve maçları sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.