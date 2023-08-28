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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:45
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Sanayi Mahallesi'nde geri dönüşüm amacıyla toplanan atık kağıtların bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

        Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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