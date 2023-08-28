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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 21:17 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:21
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        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi 1996 Sokak'ta S.T. idaresindeki 41 AED 671 plakalı otomobil, B.K. idaresindeki 34 FUC 920 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü B.K. ile yanında bulunan M.Ş. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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