DP World ile Evyap arasında stratejik ortaklık anlaşması

KOCAELİ (AA) - DP World Yarımca Limanı ve Evyap Limanı arasında stratejik bir sermaye ortaklığı kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

DP World'den yapılan açıklamada, anlaşmayla konteyner limanlarının geliştirilmesi ve Marmara Bölgesi'ndeki verimliliğin artırılmasına odaklanılarak ticaret altyapısının geliştirilmesi ve büyütülmesinin amaçlandığı belirtildi.

DP World'ün küresel uzmanlığı ile Evyap Grubu'nun yerel ticari gücünü bir araya getiren ortaklıkla, tedarik zinciri çözümlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşbirliği, verimliliği artırmayı, geri dönüş sürelerini azaltmayı, güvenliği sağlamayı ve hizmet yelpazesini genişleterek Türk ticaretine fayda sağlamayı hedefliyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından DP World, Evyap Limanı'nın yüzde 58'ine, Evyap Grubu ise DP World Yarımca'nın yüzde 42'sine sahip olacak. Yeni işletme DP World Evyap olarak adlandırılacak. Süreç hakkında Rekabet Kurumu'nun değerlendirmesi devam etmektedir."