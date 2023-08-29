Kocaeli Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyete hayat veren Büyük Zafer'in 101. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

30 Ağustos'un, aziz milletin ve şanlı ordunun birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olduğuna işaret eden Yavuz, "Aziz milletimiz bu destanla, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, mesajında şunlar kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, uğrunda büyük bedeller ödeyerek kazanılan, tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk Milleti’nin hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Vatanımıza kastedenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve aziz milleti ile bölünmez bir bütündür. Bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacak ve ay yıldızlı al bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Bundan 101 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletimiz, bütünlüğünü, huzurunu ve güvenliğini hedef alan bedbahtları cesaret ve kararlılıkla bertaraf etmektedir ve etmeye devam edecektir."

Vali Yavuz, aziz milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutladığını vurgulayarak, başta milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla yad ettiğini belirtti.