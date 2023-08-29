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        Kocaeli'de amatör balıkçılar yeni sezona hazır

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:49 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:58
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        Kocaeli'de amatör balıkçılar yeni sezona hazır
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde amatör balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için ağ ve tekne bakımlarını tamamladı.

        Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu Sahili'ndeki Bayramoğlu Balıkçılar Spor Kulübü'nde buluşan amatör balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ava çıkmayı bekliyor.

        Fabrikadan emekli Murat Konuk (60) bütün hazırlıkları yaptıklarını ve ağları tamir ettiklerini, artık sezonun gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

        Heyecanlı olduklarını ve bu sezonun güzel geçeceğini umduklarını dile getiren Konuk, "İstavrit, tekir, lüfer ağlarımız bunları yeniledik. Sezona hazırız. Yaklaşık 30 senedir bu meslekle uğraşıyoruz. Hem severek yapıyoruz hem aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

        Celal İpek (73) de balıkçılığın kendisine haz verdiğini ve bu sayede sağlıklı kaldığını ifade ederek, balıkların bir kısmını ailesiyle tükettiğini, bir kısmını da sattığını söyledi.

        Yaklaşık 45 yıldır Marmara Denizi'nde balıkçılıkla uğraştığını aktaran İpek, "Balıkçılığımızın maddi ve manevi olanakları var. Çünkü denize gidiyorsun, temiz hava alıyorsun. 3-5 kilogram balık yakalayıp satıyorsun, para kazanıyorsun." dedi.

        Kıbrıs Gazisi Mustafa Can (72) da "Amatör balıkçılık hobimiz. Vallahi hayatımızı değiştiriyor. Kahvede oturmaktansa denize çıkmak bizim için çok iyi. Hem evimizin balığını tutalım hem de günümüzü geçirelim, temiz hava alalım. Kahvede oturmakla denizde oturmak arasındaki fark bu." ifadesini kullandı.

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