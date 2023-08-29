Kocaeli'de tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı
KOCAELİ(AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Tavşanlı Mahallesi mevkisinde İ.S. idaresindeki 34 DCB 378 plakalı cip, H.U. yönetimindeki 41 ALJ 844 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle araca sıkışan sürücü İ.S, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.