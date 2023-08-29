Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:32 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ(AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Tavşanlı Mahallesi mevkisinde İ.S. idaresindeki 34 DCB 378 plakalı cip, H.U. yönetimindeki 41 ALJ 844 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle araca sıkışan sürücü İ.S, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de amatör balıkçılar yeni sezona hazır
        Kocaeli'de amatör balıkçılar yeni sezona hazır
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
        DP World ile Evyap arasında stratejik ortaklık anlaşması
        DP World ile Evyap arasında stratejik ortaklık anlaşması
        İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın (2)
        İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın (2)
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı