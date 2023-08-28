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        Kocaeli'de sahte para operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 14:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 14:45
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        Kocaeli'de sahte para operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 21 bin 520 sahte 100 dolarlık banknotun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ikamet eden bazı kişilerin, kiraladıkları depoda kurdukları matbaada sahte dolar imal ettikleri belirlendi.

        Ekiplerin 26 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda, sahte paraların alıcılara teslimi sırasında 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 21 bin 520 sahte 100 dolarlık banknot, para basımında kullanılan makineler ile kalıplar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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