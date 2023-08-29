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        Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 21:23 Güncelleme: 29.08.2023 - 21:27
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        Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 26 Ağustos'ta Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolu mevkisinde aralarında husumet bulunan F.T, B.T, H.T, F.T. ile Mehmet T. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Mehmet T. silahla ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T, B.T, H.T. ve F.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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