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        Kocaeli'de park halindeki araca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:11 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:27
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        Kocaeli'de park halindeki araca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki minibüse çarpan otomobildeki 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Güven Arslan idaresindeki 34 UM 4178 plakalı otomobil, Köşklüçeşme Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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