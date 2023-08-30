30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor Kocaeli'nin Karamürsel, Darıca ve Gölcük ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel, Darıca ve Gölcük ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

4 Temmuz Mahallesi Kaymakamlık binası önündeki törene Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Başsavcı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Canbaba tebrikleri kabul etti.

- Gölcük

Gölcük ilçesinde Anıtpark'ta düzenlenen törene ise Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Kaymakam vekili Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Emniyet Müdürü Veli Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde askeri birliklerin geçişiyle devam etti.

Törende öğrenciler şiir okudu, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösteri sundu.

- Darıca

Cevher Dudayev Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, burada tebrikleri kabul etti.