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        Kocaeli'de Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:25
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        Kocaeli'de Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" yapıldı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle "zafer dalışı" gerçekleştirdi.

        Deniz Yıldızları Spor Kulübü Dalış Merkezi öncülüğünde Kerpe sahilinde Kandıra Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, 10 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan dalgıçlar, kıyı şeridinde bekleyen vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

        Dalgıçlar, taşıdıkları bayrağı vatandaşların desteğiyle marşlar eşliğinde karaya çıkardı.

        Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Gökner Kayaş Zor ve protokol üyeleri katıldı.

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