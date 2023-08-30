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        Karamürsel'deki Balık Festivali'nde 7 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:59 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:21
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        Karamürsel'deki Balık Festivali'nde 7 bin kişiye balık ekmek dağıtıldı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi "15. Balık Festivali" düzenlendi.

        Karamürsel Belediyesince Ereğli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde, ızgaralarda 7 bin kişilik uskumru pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

        Ereğli Sahili İskele Meydanı'ndaki etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, MHP ilçe Başkanı Adnan Göktekin, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

        Çetinkaya, 1 Eylül itibarıyla denize açılacak balıkçıların bol bereketli sezon geçirmesi dileğinde bulundu. Etkinlikle balık sezonunun açılmış olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Balıkçılarımızı denize uğurlarken kazasız belasız av sezonu geçirmelerini diliyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

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