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        Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 20:03 Güncelleme: 30.08.2023 - 20:08
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        Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti
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        KOCAELİ (AA) - Bir süredir kanser tedavisi gören Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gören 63 yaşındaki Özdemir, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

        Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de hastaneye gelerek Özdemir'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

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