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        Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 21:59 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:07
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        Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        İzmit'te Kültür Tepesi'nde başlayan fener alayına bando takımı eşlik etti.

        Vatandaşların alkışlarla eşlik ettiği fener alayı, İzmit Anıtpark'ta sona erdi.

        Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Karamürsel'de de Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) üyesi 12 dalgıç, Kayacık Mahallesi'ndeki sahilde 8 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

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