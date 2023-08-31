Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi D-130 kara yolu Yalova istikametinde seyreden A.B. idaresindeki 41 AOF 815 plakalı motosiklet, yol kenarında bekleyen 77 ACA 814 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.